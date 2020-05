Coronavirus, scudo penale per le imprese: norma in arrivo

In arrivo una norma-scudo per fare definitivamente chiarezza sulla responsabilità civile e penale del datore di lavoro in caso di contagio di un dipendente. Il mezzo annuncio annuncio è arrivato dal minitro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, per il quale il governo valuterà tutti i dispositivi normativi che il parlamento proporrà su questo tema.

L'Inail, scrive oggi il Messaggero, ha annunciato una circolare assieme al ministero del Lavoro per fare chiarezza rispetto al precedente documento n.13 dello scorso aprile dove si prevedeva l'automaticità del contagio in azienda.

La responsabilità penale e civile delle imprese "non è associabile e conseguente al Covid-19 come infortunio sul lavoro dal momento che "non c'è alcuna conseguenza diretta", ha precisato ieri il direttore generale dell'Inail, Giuseppe Lucibello, nel corso di un'audizione al Senato. "Perché un datore di lavoro dovrebbe temere qualcosa se ha rispettato le norme sulla sicurezza? L'istituto non fa politica", ha sottolineato il manager.