Si può ereditare la pensione? Non c'è solo la reversibilità. Ecco come fare

Si può ereditare la pensione di un genitore? Servono particolari condizioni ma è possibile

Sono in molti a chiedersi se si può ereditare la pensione di un genitore e in effetti è così a particolari condizioni. Non esiste quindi solo la reversibilità in caso di morte di un coniuge. E' infatti possibile passare l'assegno ai propri figli tramite la cosiddetta pensione indiretta.

Si può ereditare la pensione di un genitore? Sì con la pensione indiretta

Questa viene riconosciuta in caso di decesso di un soggetto che non ha i requisiti per andare in pensione ma è regolarmente assicurato dall'Inps o da altre casse previdenziali previta professionali. Una delle condizioni necessarie per percepirla però è che sia stato un regolare versamento dei contributi. La pensione indiretta rispetto a quella di reversibilità viene erogata ai familiari superstiti dell'assicurato deceduto che non hanno ancora maturato i requisiti per lasciare il mondo del lavoro. Il deceduto però deve avere maturato almeno 15 anni di contributi, di cui almeno 3 anni negli ultimi 5 anni precedenti la data della morte. La domanda per la pensione indiretta deve essere presentata entro un massimo di 10 anni dal momento del decesso dell'assicurato.

Reversibilità pensione: come funziona

La pensione di reversibilità invece viene riconosciuta dall'INPS ai familiari superstiti di un defunto assicurato che era già in pensione. Nello specifico si parla del coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle. L'importo varia a seconda di diversi elementi. Se ad esempio il coniuge superstite non ha figli gli spetta il 60% di pensione di riversibilità ma se ci sono 2 o più figli arriva al 100%. Se poi i beneficiari del provvedimento hanno un reddito proprio, l'assegno di riduce proporzionalmente.