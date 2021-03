Snam, risultati 2020 in crescita: ricavi a +6,3% e utile a 1,16 mld

Snam, bilancio 2020: ricavi a +6,3% e utile netto pari a 1,16 mld

Snam, nonostante la pandemia da Covid-19, ha chiuso il 2020 con risultati in crescita. Secondo quanto riportato dal bilancio aziendale, i ricavi totali sono saliti a 2.770 milioni di euro, segnando un +6,3% rispetto al 2019, per effetto del contributo degli investimenti realizzati e della crescita dei business della transizione energetica, nonostante gli impatti dell'epidemia sulla domanda del gas. L'utile netto adjusted è risultato pari a 1.164 milioni di euro, registrando un +6,5% rispetto al 2019, anche a fronte dei maggiori proventi da partecipazioni e della significativa riduzione degli oneri finanziari netti. Inoltre, il gruppo proporrà ai soci una cedola da 0,2495 euro per azione, in aumento del 5% in linea con le previsioni del piano strategico 2020-2024.

Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, ha definito i risultati 2020 “positivi” e “frutto di una strategia di lungo periodo intrapresa negli ultimi anni e beneficiano della solidità del corebusiness, della crescita delle nuove attività nella transizione energetica e della continuaattenzione ai costi". Snam ha "ulteriormente rafforzato il posizionamento nella transizione energetica grazie a nuove acquisizioni e a nuovi progetti nel biometano, nell’efficienza energetica e soprattutto nell’idrogeno" e, ricorda Alverà, con l’ingresso negli Emirati Arabi e i primi accordi siglati in India, è "sempre più proiettata nei mercati internazionali". "Questi risultati sono stati raggiunti grazie all’impegno delle persone di Snam, mettendo i fattori ESG al centro delle nostre strategie, con l’obiettivo di essere protagonisti della transizione energetica nell’interesse di tutti gli stakeholder e contribuendo allo sviluppo dei territori nei quali operiamo. Questi impegni si riflettono tra l’altro nello Statuto sociale aggiornato e nel nostro ambizioso target di neutralità carbonica al 2040", ha concluso l'ad di Snam.

Snam, rialzate le stime sull'utile 2021: 1,17 mld contro 1,13 mld

Infine, Snam rialza le stime sull’utile 2021, prevedendo un risultato netto pari a 1,17 miliardi rispetto agli 1,13 miliardi comunicati a novembre. "Sebbene Snam non sia in grado, ad oggi, di determinare con attendibilità gli impatti derivanti dal COVID-19 sui target del 2021 e degli anni successivi, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la società prevede un impatto limitato rispetto agli obiettivi dell’anno in corso", spiega la società. Eventuali ulteriori impatti futuri sulla performance economico/finanziaria e sulla situazione patrimoniale del gruppo, nonché sui piani di sviluppo dei business, "saranno valutati alla luce dell’evoluzione e della durata della pandemia".