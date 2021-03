Sole 24 Ore, conti migliori nonostante il Covid. Un milione di perdita

Il gruppo 24 Ore ha chiuso il 2020 con una perdita di 1 milione di euro, a fronte di un passivo di 1,2 milioni accusato nell'anno precedente. I ricavi sono ammontati a 191 milioni (198,7 milioni nel 2019). L'ebitda è in crescita dai 13,7 milioni del 2019 a 17,7 milioni del 2020, l'ebit è invece positivo per 600 mila euro, contro il risultato negativo per 3,1 milioni maturato nel 2019.

La perdita del 2020, al netto di oneri e proventi non ricorrenti come per ebitda ed ebit gia' riportati, e' stata pari a 2,9 milioni (6,1 milioni nel 2019). La posizione finanziaria netta al 31 dicembre scorso era pari a 50,9 milioni di euro, rispetto ai 26,3 milioni segnati alla stessa data dell'anno precedente. "I risultati del 2020 chiudono in miglioramento rispetto al 2019 al netto di oneri e proventi non ricorrenti, grazie alla riduzione del costo del lavoro, agli interventi di contenimento dei costi diretti e operativi e al miglior andamento dei ricavi nella seconda meta' dell'esercizio", commenta una nota del gruppo.

La diffusione (carta+digitale) del quotidiano Il Sole 24 Ore da gennaio a dicembre 2020 e' complessivamente pari a 145.385 copie medie giorno (-3,2% rispetto all'anno 2019). Nel 2020, inoltre, il portale www.ilsole24ore.com registra una media giornaliera di 1,8 milioni di browser unici con una crescita dell'88% rispetto alla media del 2019.

In particolare, sull'anno i ricavi editoriali sono in crescita di 0,7 milioni di euro (+0,6% da 101,3 a 102 milioni di euro). Il cda del Sole 24 Ore, come gia' comunicato lo scorso 19 dicembre, ha infine deliberato il trasferimento della sede legale del gruppo a decorrere da oggi 23 marzo da Via Monte Rosa 91 a Viale Sarca 223, sempre a Milano.