Spagna, il premier Sanchez al capolinea? Si complica il caso giudiziario della moglie

Spagna, il premier Sanchez al capolinea?

Un magistrato spagnolo, Juan Carlo Peinado, ha deciso di ascoltare il prossimo 30 luglio, il premier spagnolo, in merito al processo che vede coinvolta sua moglie per corruzione e traffico di influenze. Accuse pesanti che sembrano anche confermate da alcune testimonianze che vedrebbero coinvolto persino lo stesso premier, anche se solo presente ad alcuni incontri tra l'intraprendente moglie, Begona Gomez e alcuni imprenditori alla Moncloa, sede del governo spagnolo.

Il premier una volta scoppiato lo scandalo, nello scorso aprile, ha anche voluto prendersi cinque giorni per riflettere sul da farsi, e cioè se continuare o se dimettersi. Una decisione che ai più è parsa come una sorta di provocazione e di protesta verso accuse che lui considera infondate e fatte dai giudici politicizzati. Ma non è la prima volta che la moglie del premier finisce sotto accusa per pratiche se non proprio illegali, comunque certo non eticamente limpidissime.

Ma lo stesso atteggiamento della moglie del premier durante la sua testimonianza davanti al giudice in cui lei ha praticamente fatto scena muta ha lasciato perplessi gli stessi socialisti e gli alleati della maggioranza che appoggia il governo spagnolo. Certo qualcuno a sinistra continua a considerare il fatto come un'operazione orchestrata dalla destra per cercare di delegittimare il premier e il governo.

Secondo El Confidencial, che ha rivelato l’esistenza dell’indagine, gli inquirenti si interessano in particolare ai rapporti della moglie di Sánchez con il gruppo turistico spagnolo Globalia, proprietario della compagnia aerea Air Europa. All’epoca, Begoña Gomez era a capo dell’IE Africa Center, fondazione legata alla scuola di economia di Madrid IE University, incarico che ha lasciato nel 2022.

Secondo El Confidencial, l’IE Africa Center “ha firmato un accordo di sponsorizzazione con Globalia nel 2020” e Begoña Gomez ha partecipato “a un incontro privato con il suo Ad, Javier Hidalgo, in un momento in cui Globalia stava negoziando con il governo il suo piano di salvataggio da svariati milioni di euro”. Questo piano ha permesso ad Air Europa di ottenere 475 milioni di euro nel novembre 2020.

Insomma, accuse piuttosto pesanti e anche ben circostanziate, tanto che il Tribunale di Madrid ha respinto la richiesta di archiviazione fatta dalla procura. Il premier, dopo un primo momento di sconcerto per questa insolita convocazione e dopo aver lasciato intendere la sua chiara irritazione, ha replicato al giudice che avrebbe risposto alle sue domande ma solo per iscritto, senza quindi comparire di persona davanti ai giudici. Ma i guai del premier non sono certo finiti, perché la sua maggioranza come era prevedibile comunica mostrare la sua fragilissima tenuta, soprattutto alla luce di quello che sta accadendo con i separatisti catalani, Erc da una parte e Junts di Puigdemont dall'altra.

Per quanto riguarda la formazione del governo della Catalogna o meglio l’investitura di Salvador Illa, vincitore delle elezioni dello scorso maggio, i socialisti ancora non sono riusciti a trovare l’accordo con il partito Erc. Intanto Puigdemont il cui appoggio al governo, dietro alla concessione di un'amnistia che è ancora sub judice dai tribunali spagnoli e da quelli della Ue, è stato determinante per formare il governo, si è smarcato dall’esecutivo votando con i Popolari e Vox su una importante legge sui migranti.

È un chiaro avvertimento al governo Sanchez che la sua maggioranza rischia seriamente di essere arrivata al capolinea. Per questo i popolari hanno espressamente chiesto al premier che si dimetta, e stanno pensando seriamente se sia il caso o meno di provare una mozione di sfiducia, magari alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Insomma come spesso accade al premier spagnolo, che viene osannato dalla sinistra nostrana con Elly Schlein, la segretaria del partito democratico in testa, come una vera icona (forse l’ultima rimasta in Europa) e un modello da seguire, l’estate è sempre foriera di brutti presagi e cattive notizie.

Ecco allora che anche i dati economici che sono certamente buoni, grazie soprattutto alle riforme di Rajoy, che la potentissima vicepresidente Diaz di Sumar vorrebbe letteralmente smantellare, potrebbero essere scalfiti da questa incertezza sul governo che certamente non può che nuocere.

Si tratta insomma di una estate rovente per Sanchez, non solo sul piano climatico, ma anche e soprattutto su quello interno. Ed ecco allora che in questo contesto con i tre maggiori stati europei oltre l’Italia, Francia Spagna e Germania alle prese con turbolenza interne piuttosto serie in grado di mettere in dubbio la loro stessa prosecuzione, la stabilità del nostro paese non può che essere considerato come un valore aggiunto e importante in vista dei prossimi appuntamenti europei e anche delle prossime fondamentali elezioni in Usa.