Spagna: prima nazione in Ue a considerare i rider come lavoratori dipendenti

Il governo spagnolo ha firmato un accordo con i sindacati che vedrà i rider che consegnano pasti a domicilio per piattaforme come Deliveroo o UberEats legalmente riconosciuti come personale salariato. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro, Yolanda Diaz. I rider "ora sono considerati lavoratori dipendenti e godranno di tutte le tutele pertinenti", ha detto in un discorso alla tv il ministro del Lavoro, sottolineando che la Spagna è stata "il primo paese dell'Unione europea a legiferare in materia".