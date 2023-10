Stellantis, accordo con Samsung da 3,2 mld per una gigafactory in Usa

Stellantis: 3,2 mld con Samsung Sdi per una gigafactory negli Usa

Stellantis N.V. e Samsung Sdi hanno annunciano che Kokomo, in Indiana, sarà la sede di un secondo impianto di produzione di batterie negli Stati Uniti nel quadro della joint venture StarPlus Energy. L’avvio della produzione nel nuovo stabilimento StarPlus Energy è previsto per l’inizio del 2027, con una capacità annua di 34 gigawattora (GWh). La joint venture investirà oltre 3,2 miliardi di dollari (2,8 miliardi di euro) e creerà 1.400 nuovi posti di lavoro a Kokomo e nelle aree limitrofe. L’investimento totale per entrambi gli stabilimenti sarà di oltre 6,3 miliardi di dollari (5,5 miliardi di euro) e in totale verranno creati 2.800 nuovi posti di lavoro. Sarà la seconda gigafactory StarPlus Energy con sede a Kokomo. Le opere di costruzione sono già in corso per la prima gigafactory StarPlus Energy, la cui apertura è prevista entro il primo trimestre del 2025 e che avrà una capacità produttiva annua di 33 GWh.

“Il nostro ecosistema per la produzione di batterie costituisce la base su cui si fonda la nostra strategia di elettrificazione e i nostri ottimi partner Samsung Sdi, lo Stato dell’Indiana e la Municipalità di Kokomo hanno presentato argomentazioni convincenti per situare la nostra sesta gigafactory a Kokomo”, ha dichiarato Mark Stewart, coo di Stellantis North America. “I BEV destinati ai nostri brand in Nord America svolgono un ruolo importante nel nostro intento di offrire una mobilità pulita, sicura e accessibile per tutti e raggiungere il nostro ambizioso obiettivo di azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2038”.

“Grazie alla costruzione del secondo stabilimento per la produzione di batterie StarPlus Energy, Samsung SDI realizzerà la sua maggiore base produttiva di batterie per i veicoli elettrici in Nord America”, ha dichiarato Yoon-ho Choi, presidente e ceo di Samsung Sdi. E ha aggiunto: “Prevediamo che i veicoli dei brand Stellantis alimentati con batterie Samsung SDI saranno dotati di tecnologie all’avanguardia, che contribuiranno ad accelerare la transizione degli Stati Uniti verso un’era di veicoli elettrici”.

“L’economia dell’Indiana sta crescendo”, ha dichiarato il governatore dell’Indiana Eric Holcomb. L’impegno odierno di Stellantis e Samsung Sdi raddoppierà l’investimento di capitale, i nuovi posti di lavoro creati e l’impatto che questa joint venture avrà su Kokomo e sullo Stato dell’Indiana per i decenni a venire. Questa decisione consente agli abitanti dell’Indiana di essere al centro dell’innovazione e dello sviluppo del futuro della mobilità, catalizzando la posizione di leadership dell’Indiana nell’economia globale dei prossimi anni”.

“Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine a Stellantis, Samsung Sdi e alla loro joint venture StarPlus Energy per il loro costante impegno e investimento a favore della nostra comunità”, ha dichiarato Tyler Moore, sindaco di Kokomo. “L'aggiunta di questo secondo impianto di produzione di batterie consoliderà la posizione di Kokomo come uno dei maggiori produttori di batterie per veicoli elettrici del Nord America e testimonia come Kokomo sia costantemente all’avanguardia nella produzione di componenti avanzati per il settore automotive”.

Nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 il 100% del mix di vendite con veicoli elettrici a batteria (BEV) in Europa e il 50% con autovetture e veicoli commerciali leggeri BEV negli Stati Uniti. Per raggiungere questi target di vendita, l’Azienda si sta assicurando circa 400 GWh di capacità di batterie. Stellantis sta lavorando per diventare un’azienda a zero emissioni di anidride carbonica entro il 2038, con una percentuale di compensazione a una cifra per le emissioni rimanenti.