Stellantis, Elkann non andrà in audizione in Parlamento

Stellantis, John Elkann non andrà ad audizione in Parlamento

Il presidente di Stellantis, John Elkann, non parteciperà all’audizione in Parlamento pur confermando "la disponibilità a un dialogo franco e rispettoso". A annunciarlo è lo stesso Elkann con una lettera inviata al presidente della Commissione Attività produttive della Camera, Alberto Luigi Gusmeroli.

"Gentile presidente- si legge nella missiva -le mozioni approvate dalla maggioranza dell’assemblea della Camera dei deputati nella seduta di mercoledì 16 ottobre, impegnano il Governo a convocare entro la fine dell’anno un tavolo con tutte le parti interessate a Palazzo Chigi. Non essendoci aggiornamenti dall’audizione dello scorso venerdì 11 ottobre da Lei stesso presieduta, non abbiamo nulla da aggiungere rispetto a quanto già illustrato dall’amministratore delegato".

"Ribadendo la disponibilità a un dialogo franco e rispettoso, Stellantis prosegue le interlocuzioni con il ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’ambito del tavolo di confronto istituito presso il dicastero, in attesa della convocazione ufficiale presso la presidenza del Consiglio", conclude Elkann ringraziando i componenti della Commissione "per l’attenzione che lei e i suoi colleghi state dedicando al settore dell’automotive ed alle sue evoluzioni in Italia, in Europa e nel mondo".