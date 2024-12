Manifestazione Stellantis a Roma in occasione dello sciopero generale

Stellantis, il 12 dicembre a Torino Imparato incontra sindacati

E’ fissato per il prossimo 12 dicembre a Torino un incontro tra Jean-Philippe Imparato, responsabile Europa per Stellantis e i segretari generali dei sindacati. L’incontro avviene qualche giorno prima della convocazione al Mimit fissata per il 17 dicembre.