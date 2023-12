Stellantis riporta Alfa Romeo in utile e annuncia i nuovi modelli

"Alfa Romeo continua a progredire e soprattutto ad ottenere profitti". Questa affermazione di Jean-Philippe Imparato, CEO dell'azienda, è un segnale positivo per l'intero gruppo Stellantis, che festeggia i suoi primi tre anni di attività nel 2024, presentando nuovi modelli, specialmente per due marchi iconici (Alfa Romeo e Jeep). Il gruppo guidato da Carlos Tavares si prepara ad affrontare, nei prossimi giorni, il suo quarto anno con un ampio piano di produzione per competere con i concorrenti cinesi e con novità in arrivo in Italia, secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore. Il settore automobilistico è cambiato radicalmente rispetto ai primi mesi del 2021: dopo la tempesta della pandemia e la carenza di chip, si è aggiunto il bando sui veicoli a combustione interna entro il 2035 e la crescita dei marchi cinesi concentrati sui veicoli elettrici, con un forte know-how sulle batterie, sull'hardware digitale e una rapida adozione del paradigma tecnologico dei veicoli definiti dal software.

Insomma, stiamo vivendo un cambiamento epocale dove persino il valore dei marchi tradizionali potrebbe essere messo in discussione. Tuttavia, in un webinar del Sole 24 Ore, Dario Duse, responsabile Italia e EMEA del Team Automotive di AlixPartners, ha sottolineato che l'automobile rimane la seconda scelta economica dopo la casa e che i marchi cinesi hanno ancora molto da fare nella costruzione della propria immagine. Stellantis, per sostenere i suoi marchi storici, si sta concentrando sull'elettrico, sull'ibrido e sul rinnovo delle gamme dei suoi 14 marchi. Partendo da Peugeot, che con la nuova 3008 introduce la piattaforma STLA Medium, nativa per veicoli elettrici, che sarà utilizzata anche per i modelli DS, Jeep, Lancia e Opel prodotti a Melfi dal prossimo anno. Il 2024 di Stellantis sarà un punto di svolta per Alfa Romeo con il lancio in primavera della sua prima vettura elettrica: il B-SUV Milano, che prende il nome dalla città lombarda dove nel 1910 è stata fondata la A.L.FA. (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili).

"Milano - ha spiegato il CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato - mira ad aumentare i volumi e soprattutto la redditività". "Siamo riusciti - ha affermato Imparato - a far guadagnare soldi ad Alfa Romeo. Abbiamo puntato sulla qualità e sulla rigida gestione finanziaria per realizzare un'impresa difficile in cui pochi credevano. Abbiamo incrementato i volumi del 30%, raggiungendo le 80.000 unità grazie anche a Tonale. Questa crescita è supportata da margini medi in aumento, permettendoci di continuare a sviluppare il marchio e ad ampliare la gamma". Alfa Romeo Milano viene prodotta in Polonia, a Tichy, nella storica ex fabbrica Fiat dove vengono realizzate anche le due sorelle Jeep Avenger e Fiat 600, entrambe disponibili in versione ibrida o termica grazie alla piattaforma CMP-2; una versione rivista di un'architettura sviluppata dalla ex Psa con Dongfeng per garantire flessibilità nella scelta delle motorizzazioni. Questa piattaforma, talvolta denominata STLA Small, è utilizzata da numerose vetture, berline e SUV del gruppo come Peugeot 208/2008, Opel Corsa/Mokka e sarà la base anche per la nuova Lancia Ypsilon, che sarà lanciata a febbraio e viene prodotta a Saragozza.

Il rinascimento del marchio italiano inizia quindi dalla Spagna con una berlina a 5 porte del segmento B. Tornando ad Alfa Romeo, il CEO ha confermato il piano di produrre a Cassino le nuove versioni di Giulia e Stelvio, che saranno anche elettriche e si baseranno sulla piattaforma, attualmente in sviluppo, STLA Large, previste rispettivamente nel 2025 e nel 2026. Ma il CEO del gruppo, che ha introdotto la Tonale prodotta a Pomigliano negli Stati Uniti con il marchio Dodge Hornert (per mantenere alta la produzione e migliorare le sinergie), non esclude che negli Stati Uniti possa arrivare il momento giusto per il B-SUV come Milano, considerando una maggiore sensibilità verso vetture più piccole con minor impatto ambientale durante il ciclo di vita del prodotto. Un tema che diventerà sempre più centrale nell'agenda dei costruttori. Inoltre, Alfa Romeo, anche nell'era dell'auto elettrica, non rinuncia alla sportività. Imparato, infatti, ha dichiarato in risposta al Sole 24 Ore che, se le condizioni lo permetteranno, sarà possibile proporre una roadster elettrica, capace di reinterpretare la formula del Duetto.

Un bel progetto dopo l'occasione mancata con la Fiat 124, che doveva essere un'Alfa Romeo basata sulla Mazda MX-5 quarta serie ma che Marchionne decise di marchiare come Fiat. Se Alfa Romeo è uno dei marchi più attraenti di Stellantis anche rispetto all'avanzata cinese, Jeep non è da meno ed è il vero brand globale del gruppo. Per Jeep, come spiegato da Eric Laforge, responsabile delle operazioni europee, è previsto il lancio ad aprile della Wagoneer S, un SUV elettrico di fascia media-alta e successivamente nel corso del 2025 della Recon, una versione compatta e elettrica della leggendaria Wrangler. In Europa, dichiara Laforge, Jeep ha venduto nel 2023 130.000 veicoli (7.000 in Italia), distribuiti equamente tra Avenger (30% di cui il 36% sono veicoli elettrici e il 64% termici), Compass (32%) e Renegade (30%). Sulla Renegade, con 10 anni di vita, prodotta a Melfi, Novella Varzi, country manager di Jeep Italia, ha svelato che la vettura sarà presto rinnovata e che resterà in commercio fino all'entrata in vigore delle normative Euro7, quindi fino al 2027.