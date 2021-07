Superbonus, Giovannini: “Dal Governo c’è l’impegno per la proroga al 2023"

Superbonus, Giovannini: "Misura finanziata fino alla fine del 2022. Impegno per la proroga".

Continua il dibattito sulla proroga del superbonus al 100%. Le ultime dichiarazioni arrivano ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, che durante il question time alla Camera ha dichiarato: "La misura è stata finanziata fino alla fine del 2022, con estensione al giugno 2023 per le case popolari. Come evidenziato dal Ministro dell’economia e delle finanze, il Governo si è impegnato a inserire nel disegno di bilancio per il 2022 una proroga dell’ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021. Naturalmente in quella sede analizzeremo anche la possibilità di prorogare o di modificare i bonus esistenti".

"Nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il superbonus rappresenta una delle principali proposte progettuali, finalizzate ad incrementare il livello di efficienza energetica degli edifici, la maggior parte dei quali costruita prima degli anni 70 del secolo scorso. L’ammontare complessivo delle risorse previste, tra Pnrr e Fondo complementare, è di oltre 18 miliardi di euro", ha poi concluso il ministro Giovannini.