Swatch Group spera nel post Covid. Primo bilancio in rosso dal 1983

Swatch Group spera nel 2021 per una ripresa delle vendite, che ha visto un calo nel periodo Covid. La normalizzazione della situazione sanitaria ha fatto sì che già nella Cina Contenetale la domanda di orologi e gioielli riprendesse. Come riportato da pambianconews, anche i marchi Tissot, Omega e Longines ha chiuso il 2020 "con un fatturato netto di 5,59 miliardi di franchi svizzeri (circa 5,1 miliardi di euro), in calo del 32,1% (-28,7% a cambi costanti)"

Secondo Reuters è “prima perdita del gruppo dal 1983, l’anno in cui Swatch Group ha assunto la sua forma attuale e ha lanciato l’orologio in plastica Swatch“.

Un trend di ripresa si è visto solo nel mese di dicembre.

"Nel solo secondo semestre, il fatturato del colosso svizzero ha segnato un -14,3% rispetto all’esercizio precedente (il dato fornito dal gruppo è a cambi costanti), “ma superiore del 54,7% rispetto al primo semestre”.