Swatch mette l'arte a portata di... polso. Sugli orologi le opere di Mirò e...

Swatch porta con Art Journey i capolavori di Mirò, Matisse e Chagall dalle gallerie Tate di Londra

L’arte a portata di polso. Dopo il Rijksmuseum di Amsterdam, il Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza di Madrid, il Museo del Louvre a Parigi e Abu Dhabi, il Museo di Arte Moderna (MoMA) di New York, la Fondazione Magritte a Bruxelles, il Centre Pompidou a Parigi e le Gallerie degli Uffizi di Firenze, Swath porta sui propri orologi i capolavori presenti nelle gallerie Tate.

Al centro dell’operazione di Art Journey, come scrive Pambianco, ci sono artisti come Turner, Chagall e Mirò, che, come spiega in questa intervista a PambiancoNews Carlo Giordanetti, membro del board e Ceo dello Swatch Art Peace Hotel di Shanghai, rappresentano l’ulteriore crescita del progetto.

“L’arte è diventata nel tempo, e in maniera estremamente organica, un pilastro, una vera pietra d’angolo dell’essere Swatch”, spiega. “Guardando alle prime collaborazioni con il mondo degli artisti, si ritrova l’idea di museo. All’inizio, nel 1985, dopo aver collaborato con Kiki Picasso, abbiamo lavorato con Keith Haring e in parallelo lo stesso anno, abbiamo fatto un progetto con la Fondazione Maeght nel Sud della Francia, all’interno della quale abbiamo lavorato esattamente con l’opposto di Keith Haring e cioè con Valerio Adami, Pol Bury e Pierre Alechinsky: da un lato, la cultura street, il pop totale e dall’altro, oggetti puramente concettuali. È stato lì che Swatch ha cominciato, come quasi sempre in maniera assolutamente non razionale o non puramente razionale, a capire il potenziale di essere un po’ un objet d’art e non soltanto un segnatempo disegnato da un artista e questo poi ha aperto la strada a tante altre iniziative”.

“È la prima volta che facciamo tappa a Londra con Art Journey ma abbiamo sempre avuto esperienze positive qui, pensiamo al nostro omaggio alla regina Elisabetta del 2022, il modello How Majestic che ancora oggi è nelle top ten delle vendite. E poi le collaborazioni con la moda, da Vivienne Westwood a Supriya Lele, che ci hanno sempre dato grandi soddisfazioni – continua Giordanetti -.

Le sette opere selezionate per comporre la collezione Swatch x Tate Gallery sono state scelte con l'occhio attento di un collezionista, aggiungendo lavori significativi all'enrichissement della pinacoteca in versione orologio di Swatch. I primi quattro modelli sono già disponibili in vendita, mentre i restanti tre saranno lanciati sul mercato a partire dal 4 aprile.