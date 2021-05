UTP Summit, "Evidenti segnali di ripresa per le imprese"

"Siamo come una molla rimasta compressa troppo lungo, e adesso finalmente, dopo il successo del piano vaccini, questa molla è pronta a distendersi e gli effetti sull'economia si annunciano straordinariamente positivi.” Lo ha detto il Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini questa mattina in apertura dell’evento digitale “UTP Summit” organizzato da 24 ORE Eventi.

“D'altra parte – ha continuato Tamburini - negli ultimi giorni abbiamo pubblicato notizie confortanti. Ricordo soltanto il primo trimestre di quest'anno: gli ordini del settore macchine utensili - un settore che permette di avere un po' lo scenario dell'evoluzione del sistema dell'economia – ha segnato un più 48% degli ordini, il record da sempre. Ma non è soltanto l’industria delle macchine utensili che sta segnando una svolta. Credo come direttore del Sole 24 Ore di essere in un punto di osservazione privilegiato per capire che aria tira nel mondo delle imprese e vi posso assicurare che nei settori portanti dell'industria manifatturiera certamente le note positive prevalgono significativamente su quelle negative: cito le imprese delle province di Bergamo, di Brescia, del Nord-Est e Nord-Ovest. Ovunque sono molto evidenti i segnali di ripresa. Sarà una ripresa che si annuncia ben oltre le aspettative, non ho dubbi in proposito – sempre che la pandemia non faccia brutti scherzi - avremo una ripresa forte".

"Tuttavia – ha proseguito il direttore del Sole 24 Ore - lo scenario complessivo è più articolato. Ci sono settori che hanno sofferto particolarmente e continuano a soffrire, mi riferisco al turismo, alla ristorazione, a buona parte del popolo delle partite iva… Questa è la parte dell’Italia che sta ancora soffrendo e continuerà a soffrire. Penso che ci sarà una divisione netta: ci saranno imprese che non ce la faranno e purtroppo credo che risulterà un numero importante, e poi c'è una zona grigia di quelle imprese che hanno le carte in regola per continuare a fare bene ma che si trovano in un momento di difficoltà e che sarebbe un errore grave trascurare. Queste sono spesso le imprese che hanno i cosiddetti ‘crediti semi deteriorati’, e cioè i crediti nei confronti delle banche che fanno fatica a fronteggiare ma che però rivelano un sottostante di impresa che ha le carte in regola per ritornare a fare bene."

"Io credo che sarebbe criminale se non si trovasse un modo di aiutare queste imprese che sono vitali, e sarebbe veramente imperdonabile lasciarle per strada. Occorre che per queste imprese si costruiscano dei ponti che le aiutino a superare le criticità di oggi e a ritrovare lo smalto perduto. Anche per questo hanno senso incontri come quello di questa mattina, l’“UTP Summit”: è un contributo che come Gruppo Sole 24 Ore ci sentiamo di dare. Abbiamo un successo significativo nella raccolta delle adesioni: un migliaio di iscritti all'incontro di oggi”, ha concluso Tamburini.