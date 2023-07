Tasso Mutui sale per colpa della Bce? Ecco come riuscire ad abbassarlo

Mutui su dopo la decisione della Bce

Se le parole scritte potessero essere vocalizzate diremmo che siamo senza voce. Per l'ennesima volta la Lagarde, non tiene in considerazione l'autorevolezza di chi chiede prudenza nel rialzo dei tassi, non guarda alle aziende che con i tassi in aumento possono scaricare sul prezzo finale il costo finanziario, ovviamente producendo un abbassamento dei consumi e un po' di inflazione, ma quello che più stona è il totale menefreghismo nei confronti delle famiglie e delle persone che si sono accollate un mutuo, che hanno calcolato questa possibilità facendo forza sulle proprie entrate.

Mutui, come arginare il rialzo, la proposta

Non si possono scrivere articoli fotocopia, ma con un po' di fantasia sarebbe possibile superare l'impasse del rialzo dei tassi: come? Tutti noi sappiamo che il massimo detraibile per interessi passivi e oneri accessori è di 4.000 euro l'anno attraverso uno sconto IRPEF del 19%. Ora, la BCE con il dogma del due percento non sente ragioni e poi nessuno può dare disposizioni in merito alla politica monetaria della Banca Centrale ed ecco che nasce l'idea di portare in detrazione tutto l'ammontare degli interessi passivi pagati.

Questa misura la potremmo considerare come del tutto eccezionale, mettendo in qualche modo in sicurezza le famiglie. Prima o poi i mandati scadono e sarà bene che i nostri Governatori delle Banche Centrali usino il parametro del buon senso e non il metro della percentuale perché tanto paga sempre il risparmiatore. Piace la proposta?