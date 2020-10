Technogym, Campari, Guala, Marr: a chi fa male il nuovo Dpcm in Borsa

Fiera Milano -4,5%, Italian Exibition Group - 1%, Technogym -3,6%, Marr -2,83%, International Game Technology -5,6% a Wall Street: il nuovo Dpcm del governo Conte che impone la chiusura dei ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie alle 18 nei giorni feriali e la domenica, lo stop a cinema, teatri, casinò, sale scommesse e a palestre, piscine, centri benessere e centri termali impatta direttamente anche sul business di alcune quotate italiane. Effetti che finanziariamente si sono manifestati immediatamente (il Dpcm è entrato in vigore oggi e insiste su settori già penalizzati dal primo lockdown nell'anno nero del Covid) sull'andamento dei titoli in Borsa, in attesa di comprimere nel medio periodo ricavi e margini di queste società quando a fine anno chiuderanno i bilanci.



Il Ceo di Campari Bob Kunze-Concewitz

Quali sono questi titoli e, soprattutto, quali sono le conseguenze sul conto economico? L'analisi l'hanno fatta gli analisti di Equita, una delle principali Sim attive su Piazza Affari, che ha fatto i conti in tasca del semi-lockdown alle quotate finite nel mirino degli investitori. Per quanto riguarda i titoli legati al settore del gioco, gli esperti stimano che lo stop per un mese possa impattare per un 1-2% sull'Ebitda di International Game Technology (Igt, l'ex Gtech controllata da gruppo De Agostini e delistata nel 2015 ma ancora quotata a Wall Street) visto che il business italiano di Igt genera circa 150 milioni di euro a trimestre.

Nel settore della ristorazione, pesantemente penalizzato, Marr, il gruppo romagnolo specializzato nella commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari controllato dalla famiglia Cremonini, dovrebbe accusare il colpo anche nel conto economico visto che dal canale "bar e ristoranti" tutto in Italia dipendono circa 70% dei ricavi e l'80% dell'Ebitda.



Il Ceo del gruppo Cremonini Vincenzo Cremonini Il Ceo del gruppo Cremonini Vincenzo Cremonini

Come anche Campari, che realizza il 20% del proprio fatturato dalle vendite in Italia. Se Campari venderà meno bottiglie, anche i fornitori del beverage come Guala Closures, multinazionale leader a livello internazionale nella produzione di tappi in alluminio, ne risentirà, visto che, spiega Equita, la società piemontese realizza meno del 10% delle vendite in Italia.

Per quanto riguarda invece le attività fieristiche, e in particolare Fiera Milano, secondo gli analisti "l'impatto del Dpcm è limitato avendo in programma fino al 24 novembre solo una manifestazione fisica di piccola dimensione". Al contrario, per Italian Exibition Group (Ieg) l'impatto "è maggiore perchè nel periodo si sarebbe dovuta svolgere Ecomondo, che rappresenta circa 10 milioni di ricavi".

Ieg ha già annunciato che la manifestazione si terrà in formato digitale, estendendo il periodo dell`evento dal 3 al 16 novembre. Infine, la serranda abbassata nelle palestre avrà degli effetti su Technogym per cui l'Italia vale circa il 9% dei ricavi anche se, sottolinea Equita evidenzia, quello italiano è anche "il mercato con la maggiore penetrazione nell'home fitness", settore che potrebbe controbilanciare il calo delle vendite di apparecchiature per le sale da ginnastica. Già nel secondo trimestre infatti è stato il mercato più resiliente al lockdown generalizzato e che è riuscito a contenere il rosso del fatturato (-12% rispetto al trimestre del 2019).