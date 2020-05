Terna, il cda nomina Stefano Donnarumma Ceo e direttore generale

Si e' riunito oggi, sotto la presidenza di Valentina Bosetti, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Terna eletto dall'odierna Assemblea. Il Consiglio ha nominato all'unanimita' Amministratore Delegato e Direttore Generale della Societa' Stefano Antonio Donnarumma, dimessosi in data odierna dalla carica di Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato di Acea.

Il Consiglio, continua la nota, ha approvato l'assetto dei poteri, attribuendo alla Presidente Valentina Bosetti il compito istituzionale di rappresentare la Societa', guidare e dirigere i lavori del Consiglio, in coordinamento con l'Amministratore Delegato. All'Amministratore Delegato sono stati conferiti, in linea con l'assetto precedente, tutti i poteri per l'amministrazione della Societa', a eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo Statuto o mantenuti dal Consiglio nell'ambito delle proprie competenze.