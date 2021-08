Tesla, occhi puntati sulla guida automatica: titolo vicino ai 715 dollari

Occhi puntati, ormai da tempo, sul sistema di guida automatica di Tesla, la scommessa lanciata da Elon Musk. E intanto, il mercato dà i primi segnali di cambiamento: in attesa delle decisioni del presidente della FED, Jerome Powell, a Jackson Hole, il titolo si è infatti mosso in un trading range compreso tra i 703 e i 715 dollari.

Se la versione FSD Beta 9.2 non era poi così eccezionale, a oggi il pilota automatico e l’intelligenza artificiale ideate da Elon Musk si trovano in una fase di continuo miglioramento. Conferma che arriva, oltre che dalle parole del ceo di Tesla, anche dal recente movimento rialzista del titolo, partito dai bottom del 17 agosto a 650 dollari, arrivato poi a 715 dollari per poi arretrare in area 710.

Nelle ultime sedute, fa sapere Ig.com, abbiamo assistito a una forte compressione della volatilità con i prezzi che faticano a trovare una direzione: è possibile che nel medio breve possa tornare la volatilità evidenziata a metà mese con variazioni molto forti dei corsi azionari.

Da un punto di vista tecnico, proseguono da Ig.com, manteniamo le prospettive grafiche rialziste che troveranno ulteriore conferma con il superamento della resistenza di brevissimo a 715 dollari. Oltre quella quota scetterà la realizzazione di un nuovo segmento rialzista con prossimi target a 730, picco del 13 agosto. Più negativo invece il break-out ribassista del supporto a 700 dollari preludio che segna un calo verso 695 e 678 dollari.