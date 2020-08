Tesla, raggiunto nuovo record: il titolo vale 342 mld di dollari

La casa statunitense di auto elettriche Tesla ha visto le sue azioni raggiungere un livello record, quando le azioni sono salite dell'11,2 per cento per chiudere a 1.835,64 dollari, per un valore complessivo di 342 miliardi di dollari.

Tesla, nuovo record: il titolo vale 342 mld di dollari

La quotazione record è arrivata senza una ragione chiara, anche se un analista che segue il titolo aveva aumentato il target di prezzo a 1.900, ma segue un massiccio aumento di valutazione per l'azienda, fondata da Elon Musk.

Lo scorso agosto, il titolo era scambiato a circa 226 dollari per azione, il che significa che Tesla è salito di oltre il 700 per cento in un anno. La società ha superato Toyota a luglio diventando la casa automobilistica più apprezzata al mondo e ora Tesla vale più dei tre grandi produttori di auto di Detroit e Toyota messi insieme.

In parte, il grande rimbalzo di Tesla arriva perché gli investitori si aspettano notizie positive sulla sua tecnologia delle batterie a settembre, così come segnali di un'apertura del mercato in Cina. La società ha anche annunciato un frazionamento azionario.