Tesla, richiamate negli Stati Uniti 1,1 mln di auto. Il titolo perde oltre 4%

Tesla, richiama 1,1 mln di auto negli Stati Uniti. In borsa il titolo perde oltre il 4%

Negli Stati Uniti, Tesla ha deciso di richiamare quasi 1,1 milioni di veicoli a causa di un problema al sistema che regola l'apertura e la chiusura dei finestrini. In particolare, secondo quanto riferito dalla casa automobilistica, il sistema potrebbe non reagire correttamente dopo aver rilevato un ostacolo, aumentando il rischio di lesioni.



Tesla, inoltre, ha comunicato alla National highway traffic safety administration (Nhtsa) che effettuerà un aggiornamento del software per eliminare il problema. Il richiamo riguarda alcuni veicoli Model 3 2017-2022, Model Y 2020-2021 e Model S e Model X 2021-2022. Finora, afferma il gruppo fondato da Elon Musk, non sono stati registrati reclami o incidenti. In Borsa il titolo sta perdendo il 4,18%.