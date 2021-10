The European House - Ambrosetti si rafforza con Daniel John Winteler

Dal 1° ottobre 2021 Daniel John Winteler assume la carica di Consigliere Delegato di The European House Ambrosetti S.p.A. per le Operazioni Straordinarie e Business Development.

Si tratta di un ulteriore tassello nel potenziamento della capacità di consulenza strategica e di finanza straordinaria che si aggiunge all’operazione realizzata poco prima dell’estate integrando l’attività di KON, tra i tre leader italiani nel corporate finance di medio/piccole dimensioni.

Laureato in Economia Aziendale presso l’Università L. Bocconi, con successiva specializzazione presso la London Business School, ha condotto il suo intero percorso manageriale in importanti gruppi internazionali, in Italia ed all’estero. Dopo gli anni passati in Svizzera, dove è stato tra i protagonisti della fusione Ciba-Sandoz che ha dato origine a Novartis, è rientrato in Italia a partire dal 2000 ed è stato Amministratore Delegato di diversi Gruppi tra i quali, IFIL spa (oggi Exor), Gruppo Alpitour, Miroglio, oltre ad aver rivestito un ruolo istituzionale come Presidente di Federturismo Confindustria; è stato Consigliere di Amministrazione di numerose società, tra le quali FIAT, Club Med, La Rinascente, Juventus.

Daniel è anche docente titolare del corso “Advanced Management Practices” presso la Facoltà di Economia dell’Università di Torino.

La sua lunga e brillante storia professionale ha abbracciato numerosi settori: dalla Chimica e Farmaceutica, alla Finanza, dai mondo del Turismo e dell’Ospitalità al settore Tessile e Moda, passando per la Distribuzione e Manifattura.

Con il suo ingresso in The European House - Ambrosetti, Daniel apporta una forte competenza in tema di leadership strategica avendo guidato significative operazioni straordinarie sia in Italia che all’estero: fusioni ed acquisizioni, rilanci aziendali, sviluppi internazionali e ristrutturazioni societarie ed operative.

“Sono molto felice di entrare a far parte di questa squadra, avendo seguito negli anni lo sviluppo e gli straordinari risultati e riconoscimenti del Gruppo, con cui ho già avuto modo di collaborare. Ringrazio Valerio De Molli, Managing Partner & CEO e tutti i Partners per l’accoglienza e sono pronto a portare il mio contributo alle nuove iniziative e all’ulteriore sviluppo del Gruppo in Italia e a livello

internazionale.”