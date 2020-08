Tim, accordo con Kkr e Fastweb: nasce la rete unica nazionale AccessCo

Rete unica, accordo Tim-Cdp per costituire la società

Il Consiglio di Amministrazione di Tim ha approvato l'accordo con KKR Infrastructure e Fastweb relativo alla costituzione di FiberCop, la NewCo in cui verranno conferite la rete secondaria di Tim (dall'armadio di strada alle abitazioni dei clienti) e la rete in fibra sviluppata da FlashFiber, la joint - venture partecipata da Tim (80%) e Fastweb (20%). Il Consiglio ha altresi' espresso soddisfazione per la recente firma di un protocollo d'intesa con Tiscali. Secondo quanto previsto dall’intesa, Tim deterrà almeno il 50,1% di AccessCo e attraverso un meccanismo di governance condivisa con CDPE sarà garantita l’indipendenza e la terzietà della società. A tal proposito sono previsti meccanismi di maggioranze qualificate e regole di controllo preventivo.

Rete unica, due-diligence entro 2020, società entro marzo '21

Il processo di due-diligence tra Tim e Cdp Equity per la costituzione della società della rete unica è atteso entro la fine dell’anno nell’ottica di raggiungere un eventuale accordo di fusione non oltre il primo trimestre del 2021. Il closing dell’operazione è condizionato alle autorizzazioni delle Autorità competenti, specifica una nota di Tim.

Rete Unica, Tim avrà 50.1%: garantita indipendenza società

Per definire i valori degli asset destinati a confluire in AccessCo - e le relative quote di partecipazione nella società - le parti, specifica una nota di Tim, incaricheranno valutatori terzi per avviare i relativi processi di due-diligence relativi a FiberCop e Open Fiber. Prima della fusione, è previsto che Tim conferisca in FiberCop un ulteriore ramo d’azienda che consiste nella rete primaria funzionale alle attività operative di FiberCop.

Rete unica, Cdp: ok a firma lettera d'intenti con Tim

Su proposta dell’Amministratore Delegato Fabrizio Palermo, il consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti (Cdp) presieduto da Giovanni Gorno Tempini, ha dato il via libera alla firma di una lettera di intenti con Tim finalizzata a dare vita alla società della rete unica nazionale necessaria per l’accelerazione dello sviluppo digitale dell’Italia. Lo comunica Cdp in una nota. Il progetto, si legge, punta alla nascita di AccessCo, società aperta anche ad altri investitori e destinata a gestire la rete unica nazionale. AccessCo verrà costituita mediante la fusione di FiberCop, società comprensiva della rete di accesso primaria e secondaria di Tim, e di Open Fiber, società dedicata alla fibra ottica e partecipata da Cdp e Enel.