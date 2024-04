Tim, assemblea turbolenta: bocciato il piano di remunerazione

Conferme e qualche sorpresa. L'assemblea di Tim, che si è riunita oggi, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione e approvato il bilancio. Prima sorpresa: una partecipazione bassa, appena il 50,77% del capitale, mentre l’attesa era di una presenza tra il 60 e il 65% delle azioni totali. Altra sorpresa, decisamente poco apprezzata, è che il bilancio si chiude con 995 milioni di euro di perdite, ripianate attraverso la riserva legale e quella da sovrapprezzo azioni e con una votazione risicata del 52% dei presenti. Altra sorpresa: bocciata la politica di remunerazione e sui compensi corrisposti con i piani di incentivazione a breve e lungo termine. Una brutta mazzata che ha registrato l’astensione in entrambi i casi del 50% degli aventi diritto.

Nessuna sorpresa per la nomina della presidente (Alberta Figari) e del ceo Pietro Labriola, mentre fanno la loro comparsa in cda due nomi (Umberto Paolucci e soprattutto l’agguerrito Stefano Siragusa) proposti da Merlyn, che ha ottenuto il 2,38% dei voti, e un nome – Paola Giannotti de Ponti – riconducibile al fondo attivista Bluebell Capital Partners Ltd che ha ottenuto l’1,01% dei voti. Bocciato anche il piano di modifiche per le stock options previsto dal cda per il triennio 2022-2024.

Ora per Tim si apre un nuovo capitolo, complesso. Intanto perché Vivendi, che ha deciso di non avere rappresentanti in cda, ha potuto letteralmente fare le pulci al consiglio e all’azione del management. E continuerà a farlo spalleggiata sia da Melryn – che aveva proposto a suo tempo un piano alternativo alla cessione della rete – sia di Bluebell, fondo attivista e particolarmente interessato a massimizzare il suo investimento.

La cessione della rete non è a rischio, ci mancherebbe, ma quello che nasce è un cda meno forte, più soggetto alle temperie del mercato. E soprattutto che dovrà misurarsi con un logoramento interno che non è mai foriero di pace e tranquillità. Dopo la pubblicazione della nota di Tim le azioni, che crescevano rapidamente, hanno lievemente ritracciato, anche se sono ai massimi da due settimane a questa parte. Sullo sfondo, lo spettro delle cause legali promesse – ma non ancora partite – da Vivendi. Allacciate le cinture.