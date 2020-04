Tim, D'Asaro Biondo entra nel Gruppo per lo sviluppo del Cloud Project

Carlo D'Asaro Biondo entra nel Gruppo TIM per lo sviluppo del Cloud Project.

Carlo D’Asaro Biondo è entrato a far parte del Gruppo TIM. Il manager, presidente EMEA di Google fino al 6 aprile, supporterà l’Amministratore Delegato di TIM, Luigi Gubitosi, nell’implementazione del TIM Cloud Project e nello sviluppo dell’accordo di partnership con Google.

D'Asaro Biondo ha iniziato la sua carriera come consulente in Macfin Management Consultants. poi entrare in KPMG Consulting in Italia nel 1994 come supervisor, di cui è diventato COO nel 1998 e Presidente e CEO della filiale Francese di KPMG Consulting l'anno successivo. A fine 2001, al momento della separazione di audit e consulting, e della conseguente vendita di KPMG Consulting, è entrato in Unisys con il ruolo di Vice President e Managing Director EMEA Telecommunications and Media.

Nel febbraio del 2004, D'Asaro Biondo è stato assunto da AOL Europe come Senior Vice President. Pochi mesi dopo, è stato nominato Presidente e CEO di AOL Francia, per poi diventare, a turnaround riuscito, nel 2006, Presidente e CEO di AOL Europe. All’inizio del 2007, il manager raggiunge Lagardere come CEO of International Operations per Lagardère Active Media (Stampa, Radio, Televisione) per poi entrare in Google nel luglio del 2009.

In Google, per i primi sei anni, ha gestito le operazioni dell’area dell’Europa del Sud e dell’Est, il Medio Oriente e l’Africa, come President Business Operations. Dal 2016 al 6 aprile 2020 è stato President, EMEA Partnerships e Strategic Relationships di Google, con responsabilità sui principali clienti, partnership di prodotto e servizio per la zona, e supporto alle tematiche istituzionali.

Carlo D'Asaro è stato membro del Board di Darty dal 2010 fino a quando è stata venduta a FNAC ed è membro del Board of Directors di Manutan International dal 2011 e di Auchan dall’inizio fino a autunno 2019. È anche membro del board della ONG Optic Humana Technology che studia la centralità dell’umano e le problematiche di etica, nella nostra epoca di cambiamenti tecnologici.

Stando a quanto si apprende in una nota, Carlo D’Asaro Biondo non risulta titolare di azioni ordinarie della società.