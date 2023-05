Tim, Cda: offerte inadeguate, si attende il rilancio di Kkr. Balzo del titolo

Tim, il Cda aspetta un'offerta finale da uno dei due offerenti entro il nove giugno

Il consiglio di amministrazione di Tim, riunitosi ieri sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha analizzato in profondità le offerte non vincolanti ricevute per Netco dal consorzio formato da CdP Equity e Macquarie e Kkr e le ha ritenute non ancora adeguate.

Pertanto, si legge in una nota della compagnia, considerata la disponibilità espressa da almeno uno degli offerenti a migliorarla, il consiglio ha ritenuto di sondare tale disponibilità, al fine di ottenere un'offerta finale entro il 9 giugno prossimo.

Secondo fonti vicine al dossier, al momento a essere disposto a migliorare la propria offerta sarebbe Kkr. Tuttavia anche il tandem Cdp-Macquaire potrebbe teoricamente avanzare un'ulteriore proposta entro il 9 giugno.

Tim balza in Borsa dopo l'allungamento dei tempi delle offerte per la rete (+3,46%)

Avvio positivo questa mattina in Borsa per il titolo Tim dopo il cda di ieri sera. Le azioni Tim sono al momento quelle con i maggiori guadagni, a +3,46%.