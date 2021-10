Tim, riviste le stime 2021 in ribasso: dopo i conti il titolo crolla in Borsa

Tim, ricavi in calo del 2,1% rispetto a tre mesi fa: tonfo a Piazza Affari

Il gruppo Tim chiude il terzo trimestre con ricavi pari a 3,8 miliardi di euro in calo del 2,1%. Mentre i ricavi da servizi sono stati pari a 3,5 miliardi di euro, con un trend rispetto all'anno precedente in ribasso dell'1,4% in miglioramento rispetto al trimestre precedente (-1,7%). L'Ebitda organico di gruppo nel trimestre si e' attestato a 1,7 miliardi di euro (-5,9%), quello della Business Unit Domestic a 1,3 miliardi di euro (-8,3%) e quello di Tim Brasil a 0,3 miliardi di euro (+4,4%).

In calo l'indebitamento finanziario netto After Lease pari a 17,6 miliardi (-3,1 miliardi su anno). Il gruppo ha inoltre abbassato le stime per il 2021: tre mesi prima aveva previsto una crescita da "stabile a low single digit" per i ricavi organici da servizi, ora prevede una decrescita "low single digit". L'ebitda organico After lease passa da "low to mid single digit decrease" di luglio a "mid single digit decrease

Intanto, nel consiglio di amministrazione "si e' discusso, in vista della preparazione del nuovo piano strategico, di possibili iniziative di riorganizzazione del gruppo che mirino a valorizzare gli asset e business aziendali". Si legge nel comunicato emesso ieri sera dopo un cda fiume concluso in tarda serata per approvare i conti del terzo trimestre. "Il cda - aggiunge la nota - ha preso atto con favore, invitando l'amministratore delegato a proseguire nell'analisi"

Intanto, Vivendi, primo azionista di Tim con una quota del 23,8%, secondo fonti vicine alla media company francese, dopo i conti del trimestre "ha preso atto del fatto che l'attuale andamento dei risultati" del gruppo italiano "non e' in linea con le aspettative". Vivendi, aggiungono le stesse fonti, "si impegna a essere investitore di lungo termine e, in quanto tale, e' determinato a partecipare e contribuire al successo di Tim negli anni. Vivendi intende accompagnare Tim nel raggiungimento dei suoi obiettivi, in partnership con le istituzioni italiane, nella misura in cui il gruppo potra' contribuire piu' in generale all'economia italiana come partner di lungo termine". Oggi il titolo Tim ha aperto in Borsa in perdita del 7 per cento.