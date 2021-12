Tlc, fusione Tiscali-Linkem Retail: sarà il quinto operatore del mercato fisso

Tiscali e Linkem hanno approvato l'accordo di fusione e il progetto di fusione per incorporazione di Linkem Retail, societa' interamente posseduta da Linkem, in Tiscali. "La fusione", riferisce una nota, "si inserisce nell'ambito di una piu' complessa e articolata operazione diretta a integrare in un'unica realta' societaria e commerciale il Gruppo Tiscali e il ramo retail del Gruppo Linkem al fine di sviluppare sinergie, consolidare e rafforzare la posizione di mercato.

A conclusione dell'operazione, Tiscali, con Linkem quale azionista di controllo, sara' il quinto operatore del mercato fisso e primo nel segmento degli accessi ultrabroadband nelle tecnologie Fwa+Ftth - le piu' innovative e promettenti - con una quota di mercato complessiva pari al 19,4% (Fonte dati Agcom), posizionata strategicamente per sfruttare al meglio le potenzialita' delle tecnologie Ftth e 5G Fwa".

A esito della fusione, Linkem diventera' titolare di una partecipazione pari al 62% del capitale sociale di Tiscali, mentre Amsicora Srl deterra' una quota pari a circa il 3,7% (di cui circa il 2,67% detenute direttamente e il restante 1,03% date in prestito a Nice&Green Sa) e Renato Soru una quota pari a circa il 2,09%. In aggiunta alle condizioni di legge l'operazione e' condizionata all'avveramento, entro il 31 luglio 2022, di una serie di condizioni sospensive, come, a titolo esemplificativo, l'ottenimento delle relative autorizzazioni, incluse eventuali via libera antitrust e Golden Power.

"Tiscali, dopo aver contribuito in modo fondamentale alla diffusione dei servizi internet nel nostro Paese, in questi ultimi due anni ha ridefinito il suo business e creato i presupposti per ben posizionarsi nell'offerta dei servizi in Cloud e contribuire cosi' alla sfida della transizione digitale che nei prossimi anni vedra' impegnate la PA e l'intera economia italiana.

L'integrazione con Linkem Retail costituisce un passo importante per l'ulteriore sviluppo di servizi dedicati sia alle famiglie, con particolare attenzione a quelle in aree di digital divide, che alle imprese ed alla PA. Insieme raddoppiamo la nostra dimensione aziendale, ma soprattutto avremo la possibilita' di portare avanti con maggior forza il nostro comune progetto di crescita. Con questa integrazione e con i nuovi e importanti soci, Tiscali puo' decisamente guardare fiduciosa al futuro con rinnovate prospettive di crescita", ha dichiarato Renato Soru, amministratore delegato di Tiscali.

"Linkem e Tiscali rappresentano due importanti realta' imprenditoriali che hanno puntato sin dall'inizio sull'innovazione, sulla centralita' del cliente e sulla specializzazione della propria organizzazione. L'operazione di integrazione che ci vede protagonisti e' basata sulla condivisione di questi valori e di asset unici nel panorama italiano delle telecomunicazioni, che ci consentiranno di cogliere al meglio tutte le opportunita' legate allo sviluppo dei servizi 5G e alla trasformazione digitale di imprese e pubbliche amministrazioni.

Infatti, oltre a servire le famiglie con un'offerta integrata di servizi fissi e mobili e grazie alla migrazione alla tecnologia 5G, puntiamo a sviluppare servizi evoluti dedicati alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini delle Smart City in linea con gli obiettivi del Pnrr", ha affermato Davide Rota, presidente e amministratore delegato di Linkem