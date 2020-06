Tommy Hilfiger, Martijn Hagman è il nuovo Ceo

Tommy Hilfiger, Daniel Grieder si dimette. Martijn Hagman è il nuovo Ceo dell'azienda

Cambiamenti ai vertici di Tommy Hilfiger che, insieme a Calvin Klein, fa capo a Pvh corp. Dopo 23 anni nelle fila del gruppo, Daniel Grieder lascia il ruolo di CEO di Tommy Hilfiger Global e Pvh Europe a Martijn Hagman, attualmente chief operating officer per Tommy Hilfiger Global e Pvh Europe nonché chief financial officer per Tommy Hilfiger Global.

Membro del team dirigenziale da ben 12 anni, Hagman si è occupato in particolar modo della trasformazione digitale e tecnologica dell’azienda, supportando anche il Tommy Hilfiger global sustainability program. “Siamo fiduciosi nel continuare ad attuare l’attuale piano strategico e la nostra attenzione nei prossimi mesi sarà rivolta alla fase di recupero e di rimbalzo delle nostre attività globali dalla pandemia di Covid-19”, ha dichiarato.

Sotto la guida imprenditoriale di Grieder, che seguirà il passaggio di consegne per assicurare una transizione regolare e di successo, Tommy Hilfiger si è posizionato tra le aziende leader del settore, in termini di migliori prodotti della categoria, consumer engagement, digitalizzazione e iniziative di responsabilità aziendale. Dalla sua nomina a CEO nel 2014, il giro di affari di Tommy Hilfiger è cresciuto da 6 miliardi di dollari a oltre 9 miliardi di dollari.