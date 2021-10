Top Manager Reputation, Messina (Intesa Sanpaolo) conduce la classifica

Top Manager Reputation, Carlo Messina (Intesa) vince la classifica della reputazione dei top manager italiani di Reputation Science

La reputazione di Carlo Messina, il Ceo di Intesa Sanpaolo è in ascesa. L'Osservatorio permanente sui Top Manager di Reputation Science innalza il top manager classe 1962 per la prima volta sul gradino più alto del podio, davanti a Claudio Descalzi (Enel) e Francesco Starace (Eni). Sale al quarto posto della classifica “Re Giorgio” Armani, seguito da Matteo Del Fante (Poste Italiane) e John Elkann (Stellantis).

Ma non è tutto. Messina è anche, per il quarto anno consecutivo, il miglior Ceo di tutta Europa secondo la classifica di Istitutional Investor 2021. Nato a Roma nel 1962, laureato alla Luiss in Economia e Commercio, ha iniziato la sua carriera nel 1987 nella Banca Nazionale del Lavoro come Responsabile dell'Ufficio Corporate Finance. Nel 1996 entra nel Banco Ambrosiano Veneto e dal 2013 è Consigliere Delegato e Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo.

Ma ecco la classifica, per intero, dei primi 15 top manager italiani classificati.

1. Carlo Messina

2. Claudio Descalzi

3. Francesco Starace

4. Giorgio Armani

5. Matteo Del Fante

6. John Elkann

7. Leonardo Del Vecchio

8. Stefano Donnarumma

9. Antonio Mazzoncini

10. Urbano Cairo

11. Renzo Rosso

12. Remo Ruffini

13. Brunello Cucinelli

14. Marco Alverà

15. Francesco Caio