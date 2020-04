Toyota e Byd: joint venture per nuove auto elettriche

La partnership di Toyota e Byd

Toyota e Byd, dopo l’annuncio a fine 2019, hanno ufficializzato oggi la nascita di BYD Toyota EV Technology, la joint venture che progetterà auto elettriche innovative, con batterie più efficaci, con maggior carica e durata nel tempo. La società, di cui Hirohisa Kishi di Toyota sarà la presidente e Zhao Binggen di Byd sarà il Ceo, ha annunciato che le attività partiranno a maggio.

Toyota e Byd insieme per il futuro delle auto elettriche

Toyota e Byd hanno lanciato oggi una nuova società di auto elettriche con l'obiettivo di "sviluppare Bev che attirino i clienti". Nel 2017, Toyota aveva annunciato un'importante espansione dei suoi piani per le auto elettriche con 10 nuovi Bev (veicoli elettrici a batteria) in vista, ma a oggi non si è ancora vista un'auto full-electric di Toyota arrivare sul mercato al di fuori della Cina.

Ma la casa automobilistica ha stretto molti accordi con altre società legate al settore, segnando un’effettiva implementazione della strategia di transizione green. L'anno scorso, la casa automobilistica giapponese ha raggiunto un accordo con il colosso cinese Catl per una partnership nella produzione di batterie per auto elettriche. Dopo aver annunciato un accordo con il più grande produttore di batterie della Cina, Toyota ha annunciato una nuova joint-venture con il più grande produttore cinese di veicoli elettrici: BYD.

Oggi, Toyota ha annunciato che la nuova società è stata registrata e inizierà a funzionare a maggio. La nuova presidente, Hirohisa Kishi, responsabile dei propulsori di Toyota, ha commentato così il lancio dell'azienda: "Gli ingegneri di BYD e Toyota ora lavorano insieme sotto lo stesso tetto. Ci proponiamo di sviluppare Bev di prestazioni superiori e soddisfare le esigenze dei clienti in Cina unendo i punti di forza delle due società".