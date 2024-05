Tris di nomi per i centri logistici. Poste, partita da oltre 500 milioni

Poste Italiane, tris di nomi in gara per i centri logistici

Un tris di nomi scende in campo per la partita dei centri logistici di Poste Italiane. Come scrive Milano Finanza, a palesarsi per la gara per ottenere lo sviluppo dei centri logistici, strutturati in oltre 600 mila metri quadri di immobili, sono le offerte di Generali Real Estate e di Dea Capital Re sono le principali proposte in gara, per un valore di oltre 500 milioni di euro. Insieme a loro, seppur con minor entusiasmo, l’interesse di Kryalos.

Nonostante sia ancora ignota, invece, la data della chiusura ufficiale della gara indetta lo scorso anno dal gruppo guidato da Matteo Del Fante, sembra che, per ora, il favorito sia Generali Real Estate. I tempi dell’annuncio, eccetto particolari sorprese, sono attesi nel breve termine.

Infine, come riporta ancora Milano Finanza, per la partita per la privatizzazione di Poste Italiane, invece, il gruppo partecipato dallo Stato avrebbe trovato in Rothschild il partner giusto per l'advisory per l'operazione.