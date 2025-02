Trump sfida l'Europa e annuncia dazi del 25% su auto, pharma e chip: "L'Ue ci deve 350 miliardi"

Trump, dazi al 25% sulle auto e non solo: "L'Europa ci deve 350 miliardi"

Donald Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti da meno di un mese ma ha già totalmente stravolto l'agenda di Biden. Il tycoon fa annunci ogni giorno e vuole cambiare radicalmente gli attuali equilibri mondiali, sia sul fronte geopolitico che su quello economico. Gli Usa, sotto la sua guida, hanno volutamente messo da parte l'Europa nei negoziati per la tregua in Ucraina, per Trump l'Ue è colpevole di aver preso le parti di Zelensky, visto che per lui, come dichiarato questa notte, "è stata l'Ucraina a iniziare la guerra contro la Russia". Ma Trump è molto impegnato anche sul fronte economico e in particolare sui dazi. Il presidente ha annunciato che presto imporrà "dazi sulle auto straniere intorno al 25%".

Parlando alla stampa a Mar-a-Lago ha precisato che le nuove tariffe saranno annunciate il 2 aprile. "I dazi sulle auto importate - ha spiegato - saranno del 25% e oltre, e aumenteranno notevolmente nel corso dell'anno", aggiungendo di voler dare alle aziende il tempo di entrare nel mercato americano. Ma lo stesso trattamento sarà poi riservato ai microchip e alla farmaceutica, l'intenzione di Trump è infatti quella di "pareggiare i conti" col mondo".

Il presidente degli Stati Uniti si è anche rallegrato di vedere l'Unione Europea "ridurre le proprie tariffe sulle auto al livello che abbiamo noi". "L'Ue aveva il 10% di tasse sulle auto e ora sono al 2,5%, che è esattamente il nostro stesso livello. Se tutti fanno così, allora giocheremo secondo le stesse regole", ha dichiarato. "Prendo atto di ciò che è stato fatto. Ma l'Ue è stata molto ingiusta nei nostri confronti, abbiamo un deficit commerciale di 350 miliardi di dollari, non comprano le nostre auto, non comprano i nostri prodotti agricoli, non comprano quasi nulla, dobbiamo rimediare", ha insistito.