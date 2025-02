Trump, neanche Apple può sottrarsi al volere del tycoon: pronti investimenti per 500 miliardi negli Usa

Neanche Apple può sottrarsi al volere di Donald Trump

Apple ha annunciato che investirà più di 500 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni, assumendo anche 20.000 dipendenti. La notizia è stata celebrata da Donald Trump, che aveva più volte esortato le aziende statunitensi ad aumentare gli investimenti in patria.

"Apple ha annunciato oggi il suo più grande impegno di spesa di sempre, con l'intenzione di spendere e investire più di 500 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni", ha dichiarato il gigante della Silicon Valley in un comunicato.

"Siamo fiduciosi sul futuro dell'innovazione americana e siamo orgogliosi di proseguire i nostri investimenti di lunga data negli Stati Uniti con questo impegno di 500 miliardi di dollari per il futuro del nostro Paese", ha detto il Ceo di Apple, Tim Cook. Apple assumerà anche circa 20.000 persone, per lo più concentrate su ricerca e sviluppo, ingegneria del silicio, sviluppo di software, Ai e apprendimento automatico.

A poche ore dall'annuncio, sono arrivati anche i ringraziamenti di Trump. "Apple ha appena annunciato un investimento record di 500 miliardi di dollari negli Stati Uniti d'America. Il motivo è la fiducia in quello che stiamo facendo, senza la quale non avrebbero investito neanche dieci centesimi. Grazie Tim Cook e grazie Apple!!", ha scritto il tycoon in un post su Truth.