Venerdì, 2 ottobre 2020 - 10:12:00 Trump positivo al Covid, negative le Borse europee Giornata complessa per le Borse di tutto il mondo, dopo l'annuncio via tweet della positività al Covid per Trump e la moglie. In calo future a Wall Street

Restano negative, ma recuperano le principali piazze Europee dopo un'ora di contrattazioni. Gli indici, che in avvio hanno visto perdere oltre l'1% in scia a Tokyo (-0,67%) sulla notizia della positività del presidente Donald Trump al coronavirus, stanno ora recuperando: il Ftse mib cede lo 0,61%, Il Ftse 100 lo 0,70%, il Dax lo 0,72% e il Cac40 lo 0,67%. Proseguono invece in netto ribasso i future a Wall Street, sulla scia dell'annuncio via tweet di Donald Trump che lui e sua Melania sono risultati positivi al Covid-19. I future sul Dow Jones cedono dell'1,11%, quelli sullo S&P dell'1,14% e quelli sul Nasdaq dell'1,61%. Ieri sera, prima dell'annuncio, Wall Street aveva chiuso in rialzo, con il Nasdaq a +1,42%, in vista di nuovi stimoli all'economia.