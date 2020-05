UBI Banca con Fincantieri: accordo per supportare la filiera meccanica

UBI Banca e Fincantieri: nuova liquidità per le aziende del settore attraverso specifici prodotti bancari adattati alle singole esigenze e, grazie alla sinergia con UBI Factor, società del Gruppo UBI, saranno realizzate attività di factoring, con un plafond di 50 milioni di euro, che consentiranno di incassare crediti in anticipo.

Il tessuto produttivo di uno dei settori economicamente più strategici del Paese e consentire alle aziende del comparto della meccanica e della componentistica di mantenere il livello di competitività raggiunto sui mercati internazionali: è l’obiettivo dell’accordo firmato oggi da UBI Banca e Fincantieri. La partnership consentirà ai fornitori della filiera e delle società controllate direttamente da Fincantieri di accedere al credito facilmente e con soluzioni agevolate. Grazie alla sinergia con UBI Factor, società del Gruppo UBI, sarà possibile per Fincantieri consentire ai fornitori di fare ricorso al factoring indiretto, permettendo così di cedere i crediti commerciali e ottenere liquidità per proseguire la propria attività imprenditoriale. Il plafond previsto per tale attività è di 50 milioni di euro.

UBI Banca garantirà una linea di credito per anticipo contratti a favore del fornitore cedente e supporterà le imprese attraverso una consulenza strategica e un’offerta di credito innovativa per ottenere nuova liquidità e far fronte ad esigenze specifiche dettate anche dal difficile contesto economico.

L’accordo mira a sostenere, in particolare, alcune categorie specifiche della filiera meccanica e della componentistica: montatori, impegnati nelle prestazioni di montaggio presso gli stabilimenti di Fincantieri; fornitori semplici, impegnati nella consegna di materie prime, semilavorati, componentistica; forniture di impiantistica, arredamenti e impianti complessi.

“La filiera della meccanica e della componentistica è storicamente rilevante per il sistema produttivo del Paese e abbiamo deciso di intervenire tempestivamente, insieme ad un’azienda leader del settore come Fincantieri, per tutelare la competitività di un comparto strategico”, afferma Marco Mandelli, Responsabile della divisione Corporate & Investment Banking di UBI Banca. “La nostra banca è strutturata per adeguare le proprie strategie ai venti del mercato ed è in grado di supportare le aziende che devono reagire ad una nuova crisi economica globale”.