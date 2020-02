Ubs, svolta digital: arriva il Ceo di Ing. Hamers al posto di Ermotti

Nuovo cambio di Ceo ai vertici del mondo bancario svizzero. Dopo il Credit Suisse, anche Ubs affida il timone del gruppo a un altro manager. La prima banca elvetica ha annunciato infatti la nomina dell'olandese Ralph Hamers, attuale Ceo del gruppo Ing, come direttore generale e presidente del comitato esecutivo, in sostituzione dello svizzero Sergio Ermotti. L'istituto di credito ha puntualizzato che Hamers entrerà a far parte del consiglio di amministrazione a settembre e diventerà amministratore delegato il primo novembre.



Ermotti, 59 anni, è Ceo di Ubs dal 2011 e le sue dimissioni erano attese dal mercato. Il presidente di Ubs, Axel Weber, ha dichiarato che Hamers è "il Ceo giusto" per guidare l'istituto attraverso i cambiamenti nel settore bancario, poichè è "un banchiere esperto e rispettato con comprovata esperienza nella trasformazione digitale". Weber ha poi ringraziato Ermotti per aver contribuito ad aggiungere "un capitolo di successo alla storia di oltre 150 anni di questa banca".



Hamers, 53 anni, ha battuto la concorrenza di alcuni candidati interni a Ubs, tra cui il Chief operating officer, Sabine Keller-Busse, e il neo-assunto co-responsabile della gestione patrimoniale, Iqbal Khan. Hamers, che ha fatto il suo ingresso in Ing nel 1991 e che è diventato Ceo nel 2013, resterà amministratore delegato della banca olandese fino al 30 giugno.



Il successore non è stato ancora nominato. Hamers ha puntualizzato che e' stata una decisione difficile lasciare la banca in cui ha lavorato per 29 anni, ma è "onorato di avere l'opportunita' di guidare un'istituzione affermata come Ubs". Ermotti, dal canto suo, ha affermato che e' il momento giusto per andare avanti. "Ubs e' in gran forma, gode della massima flessibilita' strategica ed e' ben posizionata per una crescita sostenibile”.