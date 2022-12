Ucraina, un costo per l’Europa da un trilione di dollari

Ucraina, il costo per l'Europa è di un trilione di dollari fino ad ora

“Un trilione di dollari” è stato il costo , secondo gli analisti di Bloomberg, per l’Europa della guerra in Ucraina. Gli aumenti dei prezzi dei carburanti hanno dato il via , sempre secondo l’importante agenzia internazionale, alla più grande crisi degli ultimi decenni e le previsioni per il medio termine non sono improntate all’ottimismo. L'agenzia ha previsto che la concorrenza per il gas naturale liquefatto (GNL) si intensificherà dopo questo inverno poiché il continente dovrà ricostituire le sue riserve di gas a fronte di poche o nessuna consegna dalla Russia. “Anche con più impianti di importazione di GNL in linea, si prevede che il mercato rimarrà stretto fino al 2026, quando sarà disponibile ulteriore capacità di produzione dagli Stati Uniti e dal Qatar. Ciò significa che non ci sarà tregua per i prezzi elevati", ha ripetuto Bloomberg anche se la decisone europea sul pricecap sta calmierando i prezzi.

Ucraina, il forte sostegno dei paesi europei a famiglie ed imprese

I governi europei hanno stanziato più di 700 milioni di dollari nel sostegno di famiglie ed imprese per sostenere 'aumento dei costi energetici, secondo le analisi del centro Bruegel. Purtroppo è anche evidente che l’aiuto sarà sempre meno accessibile di fronte all'aumento dei tassi di interesse e alla probabile futura recessione economica. Il debito del 50% delle economie del blocco supera il 60% del suo PIL. Inoltre nonostante gli sforzi avviati dall'UE in estate per ricostituire le proprie riserve di gas a prezzi record abbiano finora mitigato il problema dell'approvvigionamento, l'attuale calo delle temperature sta mettendo a dura prova il sistema energetico del continente. L’autorità di regolamentazione tedesca per l'energia ha avvertito che due indicatori su cinque erano diventati critici, inclusi i livelli di consumo, e ha chiesto di ridurre il consumo di energia.

Ucraina, gli acquisti di GNL sono a livelli record

Gli acquisti di GNL sono a livelli record in Europa e la Germania sta commissionando nuove piattaforme rigassificatrici per ricevere queste consegne. Tuttavia, la situazione è aggravata dalla maggiore concorrenza della Cina, che aumenterà gli acquisti di GNL del 7% il prossimo anno, e di altri paesi asiatici. Le forniture di GNL all'UE sono cresciute fino a 105 miliardi di metri cubi tra gennaio e ottobre 2022, con un aumento del 64% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, superando le importazioni dal principale acquirente, appunto la Cina, secondo i dati Kpler. Il trend in ascesa delle importazioni è avvenuto tra la diminuzione delle forniture dagli oleodotti russi a seguito delle sanzioni internazionali imposte a Mosca per il conflitto ucraino, la politica europea di sostituzione delle consegne russe e il sabotaggio dell'oleodotto. Gli alti e bassi dell'offerta e l'aumento della domanda di GNL hanno fatto schizzare i prezzi in Europa a oltre $ 3.000 per 1.000 metri cubi, un importo 10 volte superiore ai livelli pre-crisi. Insomma un quadro preoccupante che potrebbe cambiare solo con la fine del conflitto.