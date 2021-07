Roma, sciopero nazionale operatori del contact center Inps il 13 luglio

Ugl Telecomunicazioni proclama lo sciopero nazionale per l'intero turno di tutti gli operatori del contact center Inps per il prossimo martedì 13 luglio, con una manifestazione sotto la sede Inps di via Ciro il Grande a Roma. L'annuncio giunge dal segretario nazionale, Stefano Conti, che sottolinea: “Ugl Telecomunicazioni inizia una campagna di mobilitazione per l'applicazione della clausola sociale e la salvaguardia dell'intero perimetro occupazionale del contact center Inps”.

I motivi: “La commessa che è attualmente gestita da un raggruppamento di aziende guidata da Comdata, ai sensi dell'art. 5 bis legge 2 novembre 2019, sarà oggetto di internalizzazione verso Inps Servizi, società In House dell'Ente. Stigmatizziamo la mancata applicazione della clausola sociale, prevista per legge e ribadita dalle recenti sentenze del Tar Puglia e del Tar Lazio”.

“Il presidente dell'Inps Tridico continua invece a sostenere la linea del concorso pubblico, a nostro avviso illegittima, che porterà a centinaia e centinaia di esuberi, a scapito di lavoratori e lavoratrici con alte professionalità e anni di esperienza nel servizio. In pratica, dopo aver prodotto centinaia di licenziamenti, la stessa Inps dovrebbe poi provvedere a pagare anche l'assegno di disoccupazione alle stesse persone”.

“È un paradosso tutto italiano: da una parte aziende private tramite la clausola sociale garantiscono la continuità occupazionale dei circa 3200 addetti, dall'altra l'Ente Previdenziale li vuole licenziare”.