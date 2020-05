Ugo Soleri è il nuovo CEO di Global Solar Fund in Italia

Global Solar Fund, azienda leader nel settore del fotovoltaico, ha nominato Ugo Soleri nuovo Chief Executive Officer in Italia. Precedentemente Chief Financial Officer delle società, Soleri assume quindi ora la responsabilità di tutte le operazioni del Gruppo in Italia.

Dottore commercialista, Soleri è un manager dalla solida e comprovata esperienza nella gestione aziendale, che ha ricoperto nel corso della sua trentennale carriera, incarichi di rilievo in primarie realtà anche dal calibro internazionale: dal 1992 nella Direzione Finanza in STET Spa, l’ex holding del Gruppo Telecom Italia, nella Tesoreria Italia, e poi nel 1995 in qualità di responsabile da Buenos Aires del Controllo di Gestione delle partecipate di Telecom in Argentina e delle Partecipate della Telefonia Fissa e della Telefonia Mobile in Brasile.

Ha poi proseguito nel 2001 il suo percorso professionale in qualità di Country Manager e Direttore di Bombril, Società Controllata dal Gruppo Cirio in Brasile, curando con successo l’attività di risanamento durante la gestione straordinaria del Gruppo, e dal 2005 al 2011 come CFO in Itedi Spa (holding editoriale del Gruppo Fiat) e La Stampa Spa.

Dal 2011 al 2012 è stato inoltre CFO di GF Group Spa, azienda attiva nel settore logistico ortofrutticolo del Gruppo Famiglia Orsero, e dal 2012 al 2013 ha svolto il ruolo di consulente per conto di Piemonte Investimentos, società specializzata in operazioni di M&A con sede a Rio de Janeiro. Nel 2014 è infine approdato in GSF in qualità di CFO fino a diventarne oggi il CEO.