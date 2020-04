UniCredit, 900 milioni di rettifiche in più. Il Covid-19 presenta il conto

Un calo del Pil complessivo del 13% nel 2020 che costringe UniCredit, già ne primo trimestre del 2020, a contabilizzare 0,9 miliardi di euro addizionali di rettifiche su crediti. A comunicarlo al mercato a Borsa chiusa è lo stesso istituto di piazza Gae Aulenti, che annuncia l'anticipo dell'aggiornamento delle assunzioni macro-economiche connesse all'applicazione del calcolo delle rettifiche su crediti secondo il principio Ifrs9. Il costo del rischio (CoR) per il primo trimestre è stimato a circa 110 punti base, dei quali 80 dovuti all'aggiornamento dello scenario macro economico Ifrs9, e 30 al CoR sottostante e “quest'ultimo è sensibilmente migliore del target originario di 46 punti base previsto per l’anno".



Per 2020, “pur considerando le difficoltà previsionali dovute all'attuale situazione senza precedenti, la stima del CoR risulta pari a circa 100-120 punti. Il CoR deriverà dalla combinazione delle rettifiche relative all'aggiornamento dello scenario macro economico Ifrs9 e dai potenziali effetti derivanti dai rischi che potrebbero materializzarsi nel corso dell'anno con riferimento a specifici settori e controparti, in particolare al termine dell'esercizio considerando la conclusione del periodo di moratoria".



Per il 2021, infine, attualmente il gruppo UniCredit stima un CoR pari a 70-90 punti base. Intanto, “per alleviare gli impatti della pandemia sulle comunità locali, e fornire risorse addizionali ai servizi sanitari nella loro lotta contro il virus”, il ceo della banca, Jean Pierre Mustier, oltre a rinunciare alla sua remunerazione variabile per il 2020, pari ad un massimo di 2,4 milioni di euro, ha proposto di ridurre il proprio compenso per il 2020 di circa il 25%, 300 mila euro, 2,7 milioni di euro, che verranno girati alla Fondazione UniCredit. Di conseguenza, la remunerazione complessiva del banchiere francese per l'esercizio 2020 sarà pari a 900 mila euro (-75%).