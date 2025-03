Unicredit al 29,9% di Commerzbank? La benedizione della Bce non basta, ora tocca a Merz. Il nodo è tutto politico

Commerzbank, ok della Bce alla scalata di Unicredit. Il nodo ora è tutto politico, palla a Merz

Per ora è solo un’autorizzazione, ma il messaggio è chiaro: in Europa nessun ostacolo alla scalata di UniCredit nei confronti di Commerzbank. Ora il problema diventa esclusivamente di natura politica.

Perché se la Banca Centrale Europea dà disco verde ad Andrea Orcel per salire fino al 29,9% del capitale dell’istituto di credito tedesco, significa solo che a questo punto è il nascente governo di coalizione guidato Friedrich Merz a dover decidere il da farsi. E qui si apre uno scenario interessante.

Da sempre contrario all’Opa di UniCredit, ora Merz deve decidere che cosa fare. Se avalla l’operazione rischia di perdere credibilità prima ancora di iniziare a governare. Se la blocca crea un pericoloso precedente in un momento in cui l’Europa, tra sostegno all’Ucraina e RearmEu ha bisogno di tutto tranne che di nuove divisioni.

Qui si parrà la nobilitate del Vecchio Continente: pronto a fare la sua parte verso gli Stati Uniti d’Europa o ancora terra dei mille campanili, ostaggio dei veti incrociati e delle piccinerie da quartiere. La Germania non è la Francia, protezionista al limite del parossismo, ma non è neanche l’Italia che è diventata terra di conquista dei capitali stranieri negli ultimi 30 anni.

C’è da essere ottimisti sul fatto che Orcel, alla fine, ce la farà creando un soggetto paneuropeo? Se si dovesse scommettere un euro, per ora i bookmaker pendono ancora verso il “no”. Anche perché il Ceo di UniCredit è impegnato in altre due partite colossali come l’Ops su BancoBpm e la crescita in Generali (ora avrebbe il 10% del Leone).

Tanti fronti, qualcuno dice perfino troppi. Ma da anni non si assisteva a una partita così serrata. Godiamocela, sperando che tutti, e non solo gli italiani, rispettino le regole.