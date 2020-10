UniCredit,dossier presidenza in Cda a novembre.La telefonata di Rivera per Mps

Claudio Costamagna, Domenico Siniscalco, Ignazio Angeloni, Stefano Micossi e Lamberto Andreotti: per la presidenza di UniCredit (il testimone di Fabrizio Saccomanni è stato raccolto da Cesare Bisoni) che verrà rinnovata con il consiglio di amministrazione in scadenza ad aprile è partito il totonomi. C’è chi, a proposito del tema mentre da Piazza Gae Aulenti non hanno mai commentato, parla addirittura di apertura del cantiere della governance.



L'amministratore delegato di UniCredit Jean Pierre Mustier

Quello che Affaritaliani.it può riferire sull'ergomento è che è ancora tutto molto prematuro: il dossier ancora nelle mani della società di head hunting Spencer Stuart che sta vagliando ancora i diversi curricula e in banca le considerazioni sul profilo del nuovo presidente verranno fatte solo dopo novembre, quando il consiglio inizierà a occuparsi del tema e lo inserirà all'ordine del giorno dei lavori.

Intanto, dopo che ancora una volta ieri l’amministratore delegato Jean Pierre Mustier ha ribadito in occasione di una conferenza S&P Global la propria linea stand-alone e di essere interessato piuttosto alla creazione di valore attraverso il buyback azionario e la crescita organica, emergono piccoli dettagli sull'operazione di acquisizione del Montepaschi: a proporre un mese fa le nozze con la “pubblica” Mps al banchiere francese non è stato qualche esponente del Governo ma il direttore generale del Tesoro Alessandro Rivera che, dopo aver sistemato la delicata partita Popolare di Bari, è alle prese ora con il difficile destino dell'istituto senese da cui lo Stato, secondo gli accordi presi con Bruxelles, deve uscire dal capitale nel 2021.

@andreadeugeni