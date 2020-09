Unicredit lancia Academy con Sda Bocconi per rilanciare le pmi

Fornire gli strumenti per predisporre un piano d'azione strutturato, così da permettere ad ogni singola azienda partecipante di migliorare la propria competitività, sfruttare appieno il potenziale latente e intraprendere così nuovi percorsi di crescita. Con questo obiettivo prende il via l'UniCredit Academy Italia, l'iniziativa ideata dal gruppo bancario che prevede la partecipazione di 14 pmi ad alto potenziale operanti in diversi settori e provenienti da tutta Italia ad un corso di alta formazione manageriale SDA Bocconi.

"Mai come in questo momento le pmi italiane hanno la necessità di riattivare nuovi percorsi di crescita facendo leva su tutti i punti di forza tipici del Made in Italy: distintività, innovatività, creatività.

Con l'UniCredit Academy Italia, il gruppo vuole essere sempre più 'parte della soluzione', afferma Francesco Giordano, Co-Ceo Commercial Banking Western Europe. "La partnership SDA Bocconi-UniCredit è un esempio virtuoso di gioco di squadra per il rilancio del sistema Paese", rileva Giuseppe Soda, dean SDA Bocconi.