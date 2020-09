UniCredit, modello Amundi per il leasing. Mustier vende a Deutsche Leasing-Dal

Il modello Pioneer-Amundi anche per il leasing in Germania di UniCredit, dato in outsourcing alle due società tedesche Deutsche Leasing e Deutsche Anlagen-Leasing (Dal). Nell’ambito del processo di semplificazione e di snellimento strutturale previsto dal piano industriale Team 23 varato a dicembre dello scorso anno, Jean Pierre Mustier ha messo in vendita Oltralpe il business dei leasing e WealthCap, una controllata di investimenti immobiliari con sede a Monaco di Baviera.





Piuttosto che avere una fabbrica prodotto interna, spiegano ad Affaritaliani.it alcune fonti bancarie, il gruppo di Piazza Gae Aulenti ha deciso di coprire l’offerta del leasing da vendere ai clienti tedeschi, offerta che rimarrà invariata, mettendo fuori perimetro però il business in modo da realizzare risparmi e ottenendo benefici anche sul patrimonio, anche se di piccola entità.

I prodotti verranno impacchettati e forniti ora da Deutsche Leasing e da Dal. Per quanto riguarda il valore dell’operazione, secondo la Reuters, che ha citato due fonti a conoscenza dei fatti, l’attività di leasing della banca italiana in Germania ha equity value pari a circa 500 milioni di euro mentre la valutazione di WealthCap è stimata tra 150 e 200 milioni di euro.

@andreadeugeni