UniCredit, Nicolaisen nuovo capo per il Global Transaction Banking Americas

Dai clienti tech tedeschi a quelli corporate americani. Nuovo capo per il Global Transaction Banking di UniCredit per le Americhe, la struttura della banca di Piazza Gae Aulenti che accompagna le imprese nei processi di espansione fuori dai confini nazionali. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, Frank Nicolaisen, in UniCredit dal 2014 e prima relationship manager in Unternehmer Bank della controllata teutonica Hvb, è stato appena nominato capo di GTB Americas.

Il banchiere, con una lunga esperienza nel settore hi-tech, è stato scelto per guidare la nuova fase di sviluppo della piattaforma nell'area, raccogliendo il testimone da Massimo Ortino, che all'inizio di quest'anno è stato nominato global head of Financial Institutions Sales. Nicolaisen riporterà direttamente a Luca Corsini e a Giovanni Solaroli, co-responsabili di gruppo di Global Transaction Banking di Piazza Gae Aulenti e a Christian Steffens, capo del Corporate&investment banking dell'area Americhe.

@andreadeugeni