UniCredit, sindacati promuovono il piano. Mani avanti della Fabi sugli esuberi

"Un piano industriale che segna una netta svolta rispetto alla passata gestione del gruppo, a dir poco disastrosa, che abbiamo sempre contrastato in ogni ambito. Per la prima volta c'è un vero piano di rilancio del gruppo, un piano di crescita che si basa su ritorni economici solidi e sostenibili, con una prospettiva temporale non di corto termine". Piena promozione da parte del segretario generale della Fabi, il principale sindacato del settore bancario, Lando Maria Sileoni, del nuovo piano strategico "Unicredit Unlocked".

"L'efficientamento del gruppo e il conseguente reinvestimento anche sulle nuove tecnologie è un aspetto da noi condiviso, perchè i cambiamenti in atto devono essere gestiti dal sindacato a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori - ha aggiunto -. Così come ritengo positivo che ci sia una nuova attenzione sociale del gruppo Unicredit verso il sistema Paese, verso il Sud del Paese che, nella precedente gestione, ha purtroppo subito tagli di personale e di agenzie in maniera sconsiderata".

Per quanto riguarda gli eventuali esuberi (rispetto ai rumors, Orcel non ha voluto dare dettagli sul numero di uscite volontarie previste dal piano, rimandando al confronto con i sindacati che partirà nel pomeriggio), avverte Sileoni, "vale sempre il concetto, espresso dalle organizzazioni sindacali in tutti i piani industriali, di una assunzione ogni due uscite volontarie". "Ritengo, inoltre, giusto e prudente - ha proseguito - l'atteggiamento del gruppo di occuparsi di nuove aggregazioni non prima di 6-12 mesi per concludere una riorganizzazione interna avviata da tempo".



"Verificheremo, non appena in possesso dei documenti che la banca dovrà consegnarci per legge - ha detto ancora Sileoni - quali saranno i veri numeri sia degli esuberi in Italia sia delle filiali che saranno chiuse per accorpamento con altre, ma, dalle parole del nuovo amministratore delegato, è emersa la volontà di rilanciare il ruolo delle agenzie sui territori anche con aumenti significativi di personale".



Sileoni ha poi sottolineato di non voler accettare "quello che è già accaduto in un recente passato", vale a dire che "il Comitato aziendale europeo (Cae) si permetta di sovrapporsi a iniziative sindacali che spettano esclusivamente ai sindacati dei bancari italiani". "I coordinamenti sindacali del gruppo Unicredit, affiancati dalle segreterie nazionali, verificheranno se le nuove intenzioni del nuovo corso saranno confermate coi fatti nelle prossime trattative sindacali - ha annunciato -. Vorremmo capire nel dettaglio, fra i tanti argomenti da approfondire, come impatterà il digitale nella nuova organizzazione del gruppo ed eventuali, nuove figure professionali dovranno necessariamente rispettare le previsioni del contratto nazionale".

"E' inoltre positiva la creazione di una academy, una sorta di scuola per la formazione dei dirigenti che creerà continuità nel gruppo - ha concluso -, così come la volontà di realizzare un road show per rimanere sempre in contatto con tutte le lavoratrici e i lavoratori del gruppo", che "rappresenta un importate e positivo segnale di discontinuità rispetto al passato".