Unipol in pole per Mps: con Commerzbank si apre il risiko europeo

Privatizzazioe Mps: il Tesoro spinge, Unipol potenziale acquirente

Sarà un mese infuocato per Mps, con la terza tranche delle azioni pronta a essere piazzata in Borsa, il tutto in vista della data chiave del 7 novembre, quando verranno rivelati i numeri del terzo trimestre. Secondo il Corriere della Sera, il Tesoro, che controlla il 26,73% della banca, sta moltiplicando incontri con banchieri e consulenti per accelerare il processo di privatizzazione, promesso all'Unione Europea sin dal 2017, quando Mps venne salvata con 5,4 miliardi di denaro pubblico. L'uscita definitiva del Tesoro entro la fine dell'anno sembra improbabile, ma un taglio della quota dell’8-10% è molto più probabile.

Sul fronte delle speculazioni, si guarda a Unipol come potenziale acquirente di MPS. Se la banca toscana decidesse di riacquistare la partecipazione di Axa nella loro partnership assicurativa, che scade nel 2027, Unipol potrebbe ripetere il modello già visto con Bper e Sondrio, acquistando fino al 9,9% di Mps e usando la sua rete per distribuire le proprie polizze. Uno scenario che potrebbe andare a genio all'Ad Luigi Lovaglio, data la sua buona intesa con Carlo Cimbri, capo di Unipol. Alla fine, però, sarà il Governo a prendere la decisione finale. Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'ad ci va cauto, e seppur interessato a Mps, starebbe prima attendendo una mossa iniziale dal venditore, ovvero il Mef.

Mentre in Italia il dibattito sul futuro del Tesoro in Mps si fa acceso, UniCredit ha colto tutti di sorpresa con un'operazione in Germania, rilevando il 9% di Commerzbank, una delle principali banche tedesche risanata di recente. La mossa ha subito trovato il favore degli azionisti italiani, facendo scemare le voci su una possibile fusione tra UniCredit e altre banche italiane. T