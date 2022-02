UnipolSai, meno polizze e giù i premi Rc Auto: profitti in calo a 723 milioni

Utile di 796 milioni per la controllante Unipol (cedola di 0,3 euro per azione)

Il Danni non performa e UnipolSai ha chiuso il 2021 con un utile netto in discesa del 15,2% a 723 milioni. Dopo un 2020 particolarmente influenzato dalla riduzione dei sinistri a causa dei lockdown anti Covid, nel 2021 "anno pur ancora condizionato dalla pandemia, le limitazioni alla circolazione delle persone sono state meno impattanti mentre è proseguito il calo del premio medio Rc Auto, con conseguente impatto sulla redditività tecnica del business", spiega in una nota la compagnia assicurativa.

La raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, è salita nell'anno del 9,2% a 13,3 miliardi circa, di cui 7,9 miliardi nei Danni - in rialzo dello 0,8% grazie al comparto Non Auto che ha permesso di assorbire il calo dell'Auto (-3,7%) - e 5,4 miliardi nel Vita (+24,4%).

Il combined ratio si attesta al 92,5% (95,% netto riassicurazione) in peggioramento dall'85,4% (87,0% netto riassicurazione) del 2020, in un contesto di forte restrizione alla mobilità, riflettendo anche una "significativa politica di sana e prudente gestione adottata nella valutazione delle riserve di bilancio". L'indice di solvibilità individuale di UnipolSai è pari al 331%, in miglioramento rispetto al 318% di fine 2020.

La compagnia proporrà la distribuzione di un dividendo di 0,19 euro per azione, in linea con l'anno scorso. La società ha anche precisato che è stato risolto consensualmente l'accordo sottoscritto nel febbraio 2020 con Intesa Sanpaolo nell'ambito dell'Opa su Ubi Banca e relativo all'acquisizione di rami d'azienda riferibili a una o piùcompagnie assicurative partecipate dall'istituto bresciano. Equita, alla luce dei numeri, ha confermato la raccomandazione di "Buy" sulle azioni, con prezzo obiettivo a 6,4 euro.

La controllante Unipol, che ha chiuso il 2021 con un utile di 796 milioni, proporrà la distribuzione di un dividendo di 0,3 euro per azione, in crescita del 7,1% rispetto all’esercizio precedente. A Piazza Affari, dopo un avvio debole, hanno cambiato rotta le Unipol, nonostante il Ftse Mib ceda oltre l'1%. A metà mattinanta, i titoli segnano un timido progresso dello 0,12%, attestandosi a 5,07 euro.

