Urso convoca Dazn per il 10 gennaio dopo i nuovi disservizi

Urso convoca Dazn per il 10 gennaio

"A tutela dei consumatori ho convocato per il 10 gennaio al Mimit i vertici della società Dazn, alla presenza anche del ministro dello Sport, Andrea Abodi e dei vertici della Serie A. Il perpetuarsi del disservizio impone di fare chiarezza sulle azioni che la società intende prendere, investimenti in rete e tecnologia, al fine di rispondere alle esigenze degli utenti". Ad affermarlo è il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso in un post su Facebook.

Anche la Lega Serie A interviene sul caso Dazn. Durante l'odierna assemblea dei club, l'amministratore delegato della Lega Luigi De Siervo ha informato i club di aver formalizzato una comunicazione evidenziando la propria dura presa di posizione sul mancato rispetto degli obblighi contrattuali dopo i disservizi di ieri sera. Nel corso dell'assemblea, è stata deliberata all'unanimità l'assegnazione dei diritti audiovisivi della EA Sports Supercup e della Coppa Italia Frecciarossa a Sport TV (territorio del Portogallo) e a Sky Switzerland (territorio della Svizzera) per le stagioni 2022-2023 e 2023-2024.

La situazione è di nuovo molto tesa: il broadcaster, infatti, ha deciso di aumentare le tariffe di 10 euro al mese, ma ieri 4 gennaio ha registrato un nuovo down durante il big match Inter-Napoli. E gli utenti (dai vip a quelli comuni) si sono scatenati sui social. Il segnale di DAZN è poi tornato regolare intorno al 35° minuto del primo tempo, ma tifosi e addetti ai lavori si sono sentiti beffati perché il problema tecnico è arrivato alla ripresa del campionato e subito dopo l'aumento deciso dalla piattaforma per i nuovi abbonati, in contrasto con gli inviti dell'Antitrust.