Usa, China Telecom bandita: rischio spionaggio. E le borse asiatiche vanno giù

Usa-Cina: Fcc revoca licenza a China Telecom, possibili minacce alla sicurezza nazionale

Le Borse asiatiche chiudono in calo dopo che gli Stati Uniti hanno revocato la licenza di China Telecom in nome della sicurezza nazionale, una decisione che minaccia di esacerbare le tensioni tra Pechino e Washington. L'indice composito di Shanghai scende dell'1% a 3.562,31 punti. Ad Honk Kong l'Hang Seng termina a -1,6% a 25.628,74 punti. Negativa anche la piazza di Tokyo dove il Nikkei cede lo 0,03% a 29.098,24 punti, mentre il Topix scivola dello 0,23% a 2.013,81 punti.

La commissione federale delle comunicazioni (Fcc) ha infatti tolto l'autorizzazione a operare negli Usa alla filiale di China Telecom (presente negli States da una ventina d'anni). Motivo? Come si diceva, "rischi significativi" per la sicurezza nazionale. China Telecom America ha 60 giorni per stoppare i suoi servizi negli Stati Uniti "Il fatto che China Telecom America sia detenuta e controllata dal governo cinese comporta rischi significativi per la sicurezza nazionale e tutela dell'ordine", fornendo opportunità alle aziende al governo di Pechino di "accedere, archiviare, danneggiare e/o deviare le comunicazioni statunitensi". China Telecom ha risposto definendo "deludente" la decisione delle autorita' statunitensi. L'azienda "si avvarra' di tutte le opzioni a sua disposizione. continuando al contempo a servire i suoi clienti".